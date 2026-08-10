ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
சிவகங்கை, ஆக.10-– சிவகங்கையில் பாரம்பரிய விதை திருவிழா, இயற்கை வேளாண்மை விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது. பாரம்பரிய நெல் மற்றும் சிறுதானிய விதைகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் பாரம்பரிய திருவிழா நடைபெற்றது.
இந்த கண்காட்சியில் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள், சிறுதானியங்கள், பயிர் விதைகள் இடம் பெற்றிருந்தன. நவீன விவசாய முறைகளால் மறைந்து வரும் பாரம்பரிய விதைகளின் முக்கியத்துவத்தை மாணவர்களிடம் எடுத்து கூறினர். இக்கண்காட்சியில் மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு குறுவை, கிச்சிலி சம்பா உட்பட பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள், கம்பு, கேழ்வரசு, தினை போன்ற சிறுதானியங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. ஒவ்வொரு விதையின் மருத்துவ குணம், சாகுபடி முறை, ஊட்டச்சத்து மதிப்பு குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். இயற்கை வேளாண்மை, விதை சேமிப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு வழங்கினர். ////