டூவீலரில், கார் மோதி விபத்து ஒருவர் பலி

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ டூவீலரில், கார் மோதி விபத்து ஒருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM
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திருப்புவனம், ஜூலை 20-–
திருப்பாச்சேத்தி மணிமாறன் 32. இவர் டூவீலரில் உசிலம்பட்டி சென்று திரும்புவனம் திரும்பினார். டி.பாப்பாங்குளம் விலக்கு அருகே சென்ற போது, எதிரே மானாமதுரையில் இருந்து வந்த கார், இவரது டூவீலரில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே டூவீலர் ஓட்டி வந்த மணிமாறன் உயிரிழந்தார். திருப்புவனம் போலீசார் கார் டிரைவர் வேதியரேந்தலை சேர்ந்த அஜித்குமாரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.
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