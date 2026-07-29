பராமரிக்கப்படாத சாக்கோட்டை சாலை வாகனங்கள் செல்வதில் சிக்கல்
பராமரிக்கப்படாத சாக்கோட்டை சாலை வாகனங்கள் செல்வதில் சிக்கல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
காரைக்குடி, ஜூலை 30 -
சாக்கோட்டை அருகே பனம்பட்டியிலிருந்து சிறுகபட்டி செல்லும், சாலை 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சிறுகபட்டி ஊராட்சியில் முள்ளங்காடு, பனம்பட்டி, பெத்தாச்சி குடியிருப்பு, பீர்க்கலைக்காடு, விளாரிக்காடு உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. சிறுகப்பட்டியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. காரைக்குடி சாக்கோட்டை அறந்தாங்கி உட்பட சுற்று வட்டார பகுதிக்கு செல்லும் முக்கியச் சாலையாக சிறுகப்பட்டி, பனம்பட்டி சாலை உள்ளது. புதிதாக சாலை போடப்பட்ட நிலையில், சிறுகப்பட்டிக்கும் பனம்பட்டிக்கும் நடுவில் சாலை பணி நடக்காமல் விடப்பட்டுள்ளது.
மழைக்காலங்களில் சாலையை பயன்படுத்த முடியாமல் மக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர். சேதமடைந்த சாலை குறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்