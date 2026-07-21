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வீர அழகர் கோயில் விழா கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்

வீர அழகர் கோயில் விழா கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:50 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:50 PM

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மானாமதுரை, ஜூலை 22-

மானாமதுரை வீர அழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ விழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. வீர அழகர் சுவாமி செட்டிகுளம் கிராம மண்டகப்படிக்கு கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளினார்.

இக் கோயிலில்

இந்தாண்டுக்கான விழா நேற்று துவங்கியதை முன்னிட்டு அதிகாலை சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் நடத்தப்பட்டு சர்வ அலங்காரங்களுடன் முன் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளினார்.

தொடர்ந்து கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.அபிஷேக ஆராதனை, தீபாராதனை நடந்து வீர அழகரின் கைகளில் காப்பு கட்டப்பட்டது.

வீர அழகர் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி செட்டிகுளம் கிராம மக்கள் மண்டகப்படிக்கு அழைத்து சென்றனர்.அங்கு விநாயகர் கோயிலில் சுவாமிக்கு அபிஷேக,ஆராதனை தீபாராதனை நடைபெற்றது. திருக்கல்யாணம் வரும் 26ம் தேதி இரவு 7:35 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. 29ம் தேதி மாலை 5:45 மணிக்கு தேரோட்டம், 30ம் தேதி பட்டத்தரசி கிராம மண்டகப்படியில் தீர்த்தவாரி உற்சவ நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.

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