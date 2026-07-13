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ஆபத்தான பள்ளத்தில் கவிழும் வாகனங்கள்

ஆபத்தான பள்ளத்தில் கவிழும் வாகனங்கள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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சிங்கம்புணரி, ஜூலை 14-

சிங்கம்புணரி அருகே ஆபத்தான பள்ளத்தில் வாகனங்கள் கவிழும் நிலை உள்ளது.

இப்பேரூராட்சியில் இருந்து அணைக்கரைப்பட்டி செல்லும் ரோட்டில் உப்பாறு பாலம் அருகே மண் சரிந்து ஆபத்தான பள்ளம் உருவாகியுள்ளது. இவ்வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் இப்பள்ளங்களில் விழுந்து அடிக்கடி விபத்து நடக்கிறது. ஏற்கனவே இச்சாலையில் நடந்த விபத்துகளில் 5 பேருக்கும் மேல் பலியாகியுள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த பள்ளத்தால் மேலும் விபத்து நடக்க வாய்ப்புள்ளது. கனரக வாகனங்கள் ரோட்டோரத்தில் சென்றால் மண் சரிந்து வாகனம் கவிழும் நிலை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக ரோட்டை சீரமைக்க அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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