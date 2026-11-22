மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 12 வழக்கு ரூ.2.55 கோடி பயனாளிக்கு வரவு
மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 12 வழக்கு ரூ.2.55 கோடி பயனாளிக்கு வரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:26 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட அளவிலான காசோலை வழக்குகளுக்கான சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றங்கள் மூலம் 12 வழக்குகள் முடிக்கப்பட்டு ரூ.2.55 கோடி வரை பயனாளிகளுக்கு கிடைத்தது.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 8 மக்கள் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் நிலுவையிலுள்ள காசோலை வழக்குகள் விசாரணைக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 343 காசோலை வழக்கு பரிசீலனைக்கு எடுக்கப்பட்டு 12 வழக்கு சமரசமாக தீர்க்கப்பட்டு ரூ.2 கோடியே 55 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 487 வரையில் பயனாளிகளுக்கு கிடைத்தது. அதற்கான தீர்ப்பாணையை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அறிவொளி பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார். இதில் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலாளர் சார்பு நீதிபதி அனிதா கிறிஸ்டி, கூடுதல் மகிளா நீதிபதி வைஷ்ணவி, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி தீபதர்ஷினி கலந்துகொண்டனர்.