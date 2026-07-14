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அரசு வழக்கறிஞர்கள் 13 பேர் நியமனம்   

அரசு வழக்கறிஞர்கள் 13 பேர் நியமனம்   

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:10 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:10 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:02 PM

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சிவகங்கை:சிவகங்கை மாவட்ட அளவில் உள்ள மாவட்ட செஷன்ஸ் நீதிமன்றம், கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம், மகிளா நீதிமன்றம், சார்பு நீதிமன்றம், மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்கள், சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் அரசு தரப்பில் வாதாட அரசு, கூடுதல், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர், அரசு பிளீடர், கூடுதல், சிறப்பு பிளீடர் போன்று 18 அரசு வழக்கறிஞர் பதவிக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கப்பட்டது. இந்த பதவிகளுக்கு ஜூன் 30 வரை மாவட்ட அளவில் 300 க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் விண்ணப்பித்தனர்.

இந்த மனுக்களை அரசு பரிசீலனை செய்து, சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கென செஷன்ஸ் நீதிமன்றம், சிவகங்கை, தேவகோட்டை, மானாமதுரை சார்பு நீதிமன்றம் , காரைக்குடி, திருப்புத்துார், புதுக்கோட்டை, மானாமதுரை, இளையான்குடி ஆகிய மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்கள், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் சிவகங்கை மாவட்ட செஷன்ஸ் கோர்ட், எஸ்.சி., எஸ்டி., சிறப்பு நீதிமன்ற சிறப்பு வழக்கறிஞர் என 13 வழக்கறிஞர்கள் வரை நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, உள்துறை செயலர் கே.மணிவாசன் அரசாணையில் தெறிவித்துள்ளார். ////

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