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﻿ 13ம் நுாற்றாண்டு கல்வெட்டு சிவகங்கையில் கண்டெடுப்பு

﻿ 13ம் நுாற்றாண்டு கல்வெட்டு சிவகங்கையில் கண்டெடுப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:42 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:42 PM

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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் அருகே, 13ம் நுாற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரையூர் புதுவளவை சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவர் ரமேஷ், அப்பகுதியில் வண்ணிக்கண்மாய் கரையில், கல்வெட்டு இருப்பதை அறிந்தார்.

இதுகுறித்து, சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனர் காளிராசா, செயலர் நரசிம்மன், காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலை கல்லுாரி இணைப்பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா ஆகியோரிடம் தகவல் அளித்தார். அவர்கள், அந்த கல்வெட்டை ஆய்வு செய்தனர்.

அதில், ஏழு வரிகளுடன் ஒரு பூரண கும்பமும், இரு விளக்குகளும் செதுக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கல்வெட்டு, 13ம் நுாற்றாண்டை சேர்ந்தது என கருதப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டில், 'வண்ணக்கநல்லுார்' என்ற பெயர் இடம் பெற்று உள்ளது.

இங்குள்ள கண்மாய், 'வண்ணிக்கண்மாய்' என்றும், இங்குள்ள அய்யனாரை, 'வண்ணி குன்னி அய்யனார்' எனவும் மக்கள் அழைக்கின்றனர்.

எனவே, 13ம் நுாற்றாண்டில் இப்பகுதி, 'வண்ணக்கநல்லுார்' என்று அழைக்கப்பட்டது, இக்கல்வெட்டின் வாயிலாக உறுதியாகிறது.

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