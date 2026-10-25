அமராவதிப்புதுாரில் 18 மின் கம்பம் சேதம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை
அமராவதிப்புதுாரில் 18 மின் கம்பம் சேதம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை
UPDATED : அக் 24, 2026 11:10 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:55 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகேயுள்ள அமராவதி புதுார் ஊராட்சியில் 18 மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து உடைந்து விடும் நிலையில் உள்ளது.
சாக்கோட்டை ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட அமராவதிப் புதுார் ஊராட்சியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
இங்குள்ள சமத்துவபுரம் உட்பட பல்வேறு தெருக்களில் உள்ள 18 மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து உடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. மின்கம்பங்களை சரி செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார். இதனால் சேதமடைந்த மின்கம்பங்களை மாற்றுவதற்கு புதிய மின்கம்பங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், புதிய மின்கம்பம் மாற்றப்படாமல் மீண்டும் திருப்பி எடுத்துச் சென்றதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மீண்டும் விபத்து ஏற்படும் முன் உடனடியாக சேதமடைந்த மின்கம்பங்களை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்