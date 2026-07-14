பிரான்மலையில் திருட்டு: 2 பேர் கைது

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:33 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:32 PM
எஸ்.வி.மங்கலம்:பிரான்மலையில் பூட்டிய வீட்டில் 60 கிராம் தங்கம், வெள்ளி கொலுசு,90 ஆயிரம் ரொக்கப் பணம் திருட்டு வழக்கில் இருவரை போலீசார் கைது செய்து, பணம்,தங்க,வெள்ளி நகைகள், டூ வீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.
சிங்கம்புணரி அருகே பிரான்மலை காந்தி நகரில் சித்ரா, ராஜா தம்பதி வசிக்கின்றனர். ஜூலை 8 ல் இருவரும் கூலி வேலைக்கு சென்றனர். அப்போது பூட்டை உடைத்து வீட்டிற்குள் சென்று பீரோவிலிருந்த 60 கிராம் தங்கம், வெள்ளி கொலுசு,90 ஆயிரம் பணத்தை திருடர்கள் திருடிச் சென்றனர். எஸ்.வி.மங்கலம் எஸ்.ஐ.,ஹரிகிருஷ்ணன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில் புதுக்கோட்டை ஆலங்குடி மதடியைச் சேர்ந்த சுத்தரகுமார்36 மற்றும் ஆலங்குடி சுந்தரநாயகிபுரம் திருக்கட்டளையைச் சேர்ந்த செல்வம்46 ஆகியோர் திருட்டில் சம்பந்தப்பட்டது தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து, ஏழே கால் பவுன் தங்க நகை, 55 ஆயிரம் ரொக்கம். டூ வீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.