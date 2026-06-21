சிவகங்கை நெய் வியாபாரி கொலை கார் டிரைவர் உட்பட 2 பேர் கைது
சிவகங்கை நெய் வியாபாரி கொலை கார் டிரைவர் உட்பட 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:19 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் வி.புதுக்குளம் நெய் வியாபாரி ரஜினி 40. ஜூலை 26 சிவகங்கை அண்ணாமலைநகரில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டு பகுதியில் கால்கள் கட்டப்பட்டு கழுத்தறுக்கப்பட்டு இறந்து கிடந்தார். ரஜினி சகோதரி தவமணி 47 புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
எஸ்.ஐ., ராமச்சந்திரன் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ரஜினி நண்பர் ராமருடன் சிவகங்கை பாரில் மது அருந்தி விட்டு காரில் சென்ற சி.சி.டிவி காட்சி பதிவாகியிருந்தது.
நேற்று மானாமதுரை கார் டிரைவர் கார்திக்கை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில் கார்த்திக் மற்றும் ராமர் இருவரும் பாரில் மது அருந்தும்போது அங்கு வந்த ரஜினி மது வாங்க பணம் கேட்டார். மேலும் அவர்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்து ரஜினி மது அருந்தியுள்ளார். ரஜினியும், ராமரும் அறிமுகமானவர்கள் என்பதால் ரஜினியை அவரது வீட்டில் இறக்கி விட அண்ணாமலைநகர் சென்றனர்.
காரை கார்த்திக் ஓட்டியுள்ளார். காரில் செல்லும்போதே அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது ரஜினியை கொலை செய்து விட்டு இருவரும் தப்பியதும் தெரிய வந்துள்ளது. ராமரை விருதுநகரில் எஸ்.ஐ., நாகராஜன், போலீசார் கைது செய்த னர்.