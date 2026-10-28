/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மனநலம் பாதித்த 3 பேர் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை மனநல பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த வடமாநிலத்தை சேர்ந்த 3 பேர்களை அவர்களது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மனநலத்துறை சார்பில் நடத்தப்படும் பராமரிப்பு மையத்தில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த பெண் மற்றும் 53, 35 வயது ஆண் என மூன்று பேர்களுக்கு 6 மாதங்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இவர்களுக்கு நோயின் தீவிர தன்மை குறைந்ததால், மும்பையில் உள்ள அரசு சாரா நிறுவன மூலம் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். டீன் கலைவாணி, கண்காணிப்பாளர் தமிழ்வாணன், நிலைய மருத்துவ அலுவலர் முகமது ரபி, துணை அலுவலர்கள் தென்றல், வெங்கடேஷ் பங்கேற்றனர்.