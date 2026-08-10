/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மாடு திருடிய 3 பேர் கைது
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:12 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM
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திருப்புத்தூர்:திருப்புத்துார் அருகே தம்பிபட்டி ஆனந்த்ராஜ் வீட்டில் இருந்த பசு மாடு காணாமல் போனது.
இது குறித்து திருப்புத்துார் போலீசில் புகார் செய்தார். அப்பகுதி கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது, சரக்கு வாகனத்தில் பசுமாட்டை 3 பேர் திருடி சென்றது தெரிந்தது. தம்பிபட்டியை சேர்ந்த ராஜேஷ் கண்ணன் 33, முத்துக்குமார் 39, மணிகண்டன் 31, ஆகிய மூன்று பேர்களையும் கைது செய்து, சரக்கு வாகனம், பசு மாட்டை பறிமுதல் செய்தனர்.
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