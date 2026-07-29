ஜவுளிக்கடை உரிமையாளருக்கு வெட்டு அ.ம.மு.க., நிர்வாகி உட்பட 3 பேர் கைது
ஜவுளிக்கடை உரிமையாளருக்கு வெட்டு அ.ம.மு.க., நிர்வாகி உட்பட 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:36 AM
இளையான்குடி: இளையான்குடியில் ஜவுளிக்கடை உரிமையாளரை வெட்டிய வழக்கில் அ.ம.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி சாலையூரை சேர்ந்த சிக்கந்தர் பாஷா மகன் முகமது ஆசிப் 45. இளையான்குடி பஜாரில் ஜவுளிக்கடை நடத்தி வருகிறார். ஜூலை 26ம் தேதி இரவு 8:30 மணிக்கு கடையில் இருந்த போ து அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் அரிவாளால் வெட்டியதில் முகமது ஆசிப் காயமடைந்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இளையான்குடி போலீசார் குற்றவாளியை தேடி வந்த நிலையில் நேற்று இதில் தொடர்புடைய 3 பேரை கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: முகமது ஆசிப் ஜவுளி கடைக்கு அருகில் மற்றொரு ஜவுளிக்கடை நடத்தி வரும் இளையான்குடி சம்சு தெருவைச் சேர்ந்த சிக்கந்தர் மகன் ஜெய்னுதீன் 56, என்பவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்த நிலையில் ஜெய்னுதீன், இளையான்குடி அ.ம.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் கற்குவேல்(எ) சுப்பிரமணியனிடம் 51, முகமது ஆசிப்பை கொலை செய்ய வேண்டும் என கூறி கூலிப்படையை ஏற்பாடு செய்ய சொல்லியுள்ளார்.
இதையடுத்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி ஹவுசிங் போர்டு பகுதியை சேர்ந்த பாபு மஸ்தான் மகன் மன்சூர் அலிகான் 32, மற்றும் 3 பேரை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நிலையில் சம்பவத்தன்று முகமது ஆசிப் கடையில் இருந்த போது மன்சூர் அலிகான் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்.
பின்னர் அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகளைக் கொண்டு மன்சூர் அலிகானை கைது செய்து அதற்கு உடந்தையாக இருந்த ஜெய்னுதீன், அ.ம.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் கற்குவேல்(எ) சுப்பிரமணியன் ஆகியோரையும் கைது செய்தனர். இதில் தொடர்புடைய மற்ற 3 பேரையும் தேடுகின்றனர்.