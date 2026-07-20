மதகுபட்டியில் டூவீலர் விபத்து: 3 வயது சிறுவன், தாய் பலி
மதகுபட்டியில் டூவீலர் விபத்து: 3 வயது சிறுவன், தாய் பலி
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:08 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
சிவகங்கை:மதகுபட்டி அருகே நடந்த டூவீலர் விபத்தில் 3 வயது சிறுவன் மற்றும் அவரது தாய் பலியான நிலையில் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் வேலாயுதப்பட்டினம் அருகே கொடுங்குளத்தை சேர்ந்தவர் காளிதாஸ் 30. இவர் மனைவி மாதவி 27 மற்றும் 3வயது மகனுடன் மதியம் 12:50 மணிக்கு சிவகங்கையில் இருந்து மதகுபட்டி சென்றார். மதகுபட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே சென்ற போது பின்னால் காரில் வந்த திருப்புத்துார் அருகே கீரணிப்பட்டியை சேர்ந்த பெருமாள் 48 அவரது டூவீலர் மீது மோதினார்.
இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட காளிதாஸ் மற்றும் அவரது மனைவி மாதவி, 3 வயது சிறுவன் காயம் அடைந்தனர். அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் சேர்த்தனர். சிகிச்சையில் இருந்த மாதவி மற்றும் 3 வயது சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிர்யிழந்தனர். மதகுபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.