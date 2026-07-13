தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கிடப்பில் 33 தார் ரோடு பணிகள்: ‛மெட்டல்' ரோடு சேதத்தால் மக்கள் தவிப்பு

கிடப்பில் 33 தார் ரோடு பணிகள்: ‛மெட்டல்' ரோடு சேதத்தால் மக்கள் தவிப்பு

கிடப்பில் 33 தார் ரோடு பணிகள்: ‛மெட்டல்' ரோடு சேதத்தால் மக்கள் தவிப்பு

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:42 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:42 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சிவகங்கை:மாவட்டத்தில் 2024- 2025 ஆண்டு பிரதமரின், நபார்டு நிதி உட்பட பல்வேறு திட்ட ரோடு பணிக்கு பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் டெண்டர் விடப்பட்டும் 33 தார் ரோடு அமைக்கும் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்த ‛மெட்டல்' ரோடும் பெயர்ந்து விட்டதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.மாவட்டத்தில் 2024- 2025 ம் ஆண்டுகளில் பிரதமரின் கிராம சாலைகள் திட்டம், நபார்டு நிதி உதவி திட்டம் என பல்வேறு திட்டங்களின் மூலம் மெட்டல் ரோடு போட்ட பின், அதன்மேல் தார் ரோடு போடும் திட்டத்திற்காக மாவட்ட அளவில் பல இடங்களில் ரூ.பல கோடி ஒதுக்கப்பட்டு, டெண்டர் விடப்பட்டன.

இந்த பணிகளை எடுத்த கான்ட்ராக்டர்கள் பணிகளை செய்து வந்தனர். பெரும்பாலும் தார் ரோடு போடுவதற்கு முந்தைய ரோட்டில் மண்ணை நிரப்பி அதில் ஜல்லி நிரப்பி மெட்டல் ரோடு போடும் பணியை முடித்து விட்டனர். அதற்கு பின் உரிய தரத்துடன் மெட்டல் ரோட்டின் மேல் தார் ஊற்றி, தார்ரோடாக மாற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், மாவட்ட அளவில் பெரும்பாலான மெட்டல் ரோடுகளை தார் ரோடுகளாக பணி முடிக்கும் திட்டத்தை கான்ட்ராக்டர்கள் கிடப்பில் போட்டு விட்டனர்.

ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் இப்பணிகளை உரிய நேரத்தில் செய்து முடிக்காததால், பல மாதங்களுக்கு முன் ஜல்லி நிரப்பி போடப்பட்ட ‛மெட்டல்' ரோடுகளும் பெயர்ந்து, இன்றைக்கு மக்கள் போக்குவரத்திற்கே பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. இதனை காரணமாக பல கிராமங்களுக்கு பஸ்கள் செல்வதே இல்லை. பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள், பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. 33 விதமான தார் ரோடு பணி நடைபெறாமல் முடங்கி கிடப்பதாக மக்கள் கலெக்டர் ஆகாஷிடம் புகார் அளித்தனர். * கிடப்பில் தார் ரோடு பணி: மலம்பட்டி கார்த்திக் கூறியதாவது: 2024 - 2025ம் ஆண்டில் பிரதமரின் கிராம சாலை திட்டத்தில் 8.4 கி.மீ., துாரத்திற்கு ஒக்குப்பட்டி- அழகிச்சிபட்டி முதல் மலம்பட்டி வழியாக சோனைப்பட்டி வரை தார்சாலை அமைக்க டெண்டர் விடப்பட்டது. இந்த ரோட்டில் மெட்டல் ரோடு போட்டு பல மாதங்களாக தார் ரோடு போடாததால், பஸ் வரத்தும் இன்றி மாணவர்கள், விவசாயிகள், தவிக்கின்றனர். என்றார். * தார் விலை உயர்வே காரணம்: சிவகங்கை ஊரக வளர்ச்சித்துறை பொறியாளர் கூறியதாவது: போர் காரணமாக தார் வரத்தின்றி, அதன் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. இதனால் ஒப்பந்ததாரர்கள் பணியை தொடர முடியாமல் உள்ளனர். எனவே புதிய விலைக்கு நிதி அனுமதி தருமாறு ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குனருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம். அங்கிருந்து அனுமதி கிடைத்ததும், தார்ரோடு போட புதிய விலைப்புள்ளி படி தார் வாங்க நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றார். ///

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us