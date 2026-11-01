சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 10 மாதத்தில் விபத்தில் 345 பேர் பலி
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 10 மாதத்தில் விபத்தில் 345 பேர் பலி
UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:14 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த 10 மாதங்களில் நடந்த சாலை விபத்துக்களில் 345 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் மாவட்ட நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள அபாயகரமான வளைவு, அதி வேகம், குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது உள்ளிட்டவைகளால் தினமும் விபத்துக்கள் நடக்கின்றன.
2015ம் ஆண்டில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 952 சாலை விபத்துக்கள் நடந்தன. இந்த விபத்துக்களில் 261 பேர் மரணமடைந்தனர். 2016ல் மாவட்டம் முழுவதும் 1,322 சாலை விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. இதில் 333 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். 2017ல் 1,112 சாலை விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. இதில் 295 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். 2018ல் 853 சாலை விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. இதில் 244 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.
2019ல் 977 சாலை விபத்துக்களில் 265 மரணமடைந்துள்ளனர். 2020ல் 804 சாலை விபத்துக்களில் 146 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். 2021ல் 954 சாலை விபத்துக்களில் 325 பேர் மரணமடைந்தனர். 2022ல் 1096 விபத்துக்களில் 394 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். 2023ல் 1,227 விபத்துக்களில் 397 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 2024ல் 630 விபத்துக்களில் 230 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு 450 விபத்துக்களில் 240பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த ஆண்டு இதுவரை 339 விபத்துக்களில் 345 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக மட்டும் 4000க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக சிவகங்கை பகுதியில் 102 விபத்துக்கள் நடந்துள்ளது இதில் 106 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளில் விபத்துக்களில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை சராசரியாக 300க்கும் மேல் உள்ளது. இதில் டூவீலர் விபத்துக்களில் இறந்தவர்களே அதிகம்.
டூவீலர் விபத்தில் சிக்கி மரணமடைந்தவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணமடைந்துள்ளனர். இதில் 95 சதவீதம் பேர் ஹெல்மெட் அணியாமலும் மது அருந்திவிட்டு சென்று விபத்தில் சிக்குகின்றனர். சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து தொடர்ந்து அரசும் போக்குவரத்து போலீசாரும் வலியுறுத்துகின்றனர். மது அருந்திவிட்டு வாகனத்தில் செல்வதையும், அதிவே வேகத்துடன் செல்வதையும் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். பொதுமக்கள் சாலையில் பயணிக்கும் போது விழிப்புடன் பயணித்தால் மட்டுமே விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.