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கிராமங்களில் புகுந்து 3 பேரை வெட்டிய 4 பேர் கைது

கிராமங்களில் புகுந்து 3 பேரை வெட்டிய 4 பேர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM

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மானாமதுரை, ஆக.15-

மானாமதுரை அருகே தெ.புதுக்கோட்டை, பிராமணக்குறிச்சி ஆகிய கிராமங்களில் டூவீலரில் வந்து 3 பேரை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கில் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மானாமதுரை அருகே உள்ள தெ. புதுக்கோட்டை வண்ணத்தான் தெருவை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் 42,என்பவர் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் அங்குள்ள

முளைக்கொட்டு திண்ணையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவ்வழியாக டூவீலர்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 7 பேர் ராஜேந்திரனை அரிவாளால் வெட்டினர்.அதனை தடுத்த சின்னச்சாமி என்பவரையும் அரிவாளால் வெட்டி விட்டு அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களையும், கார்களின் கண்ணாடிகளையும் நொறுக்கினர்.

டூவீலரில் வந்த அவர்கள் அருகில் உள்ள பிராமணக்குறிச்சி கிராமத்திற்கு சென்று பூமிநாதன் என்பவரையும் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்திவிட்டு சென்றனர். இச்சம்பவம் குறித்து மானாமதுரை இளையான்குடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்த நிலையில் போலீஸ் எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தா இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்காக 5 தனிப்படைகளை அமைத்து தேடினர்.

நிதிஷ்குமார் என்பவர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதில் தொடர்புடைய சின்ன புதுக்கோட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார், மானாமதுரை சாஸ்தா நகர் பகுதியை சேர்ந்த ஹரீஷ், கீழமேல்குடியை சேர்ந்த அஜய் கார்த்திக் ஆகிய 3 பேரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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