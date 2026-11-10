கீழப்பசலையில் வாலிபர்களை தாக்கி தப்பிய 4 பேர் கும்பல்
கீழப்பசலையில் வாலிபர்களை தாக்கி தப்பிய 4 பேர் கும்பல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:02 PM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 PM
மானாமதுரை:
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கீழப்பசலையில் நேற்றிரவு இரு வாலிபர்களை 4 பேர் கும்பல் தாக்கி தப்பிச் சென்றது. இதில் காயமுற்ற வாலிபர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இப்பகுதியில் தொடர்ந்து குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
கீழப்பசலையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் 24, கார்த்திக் ராஜா 29, நேற்றிரவு 8:00 மணிக்கு நூலகம் அருகில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது டூவீலர்களில் சென்ற 4 பேர் அவர்களை சராமரியாக தாக்கி தப்பிச் சென்றனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த இருவரும் மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். 4 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மானாமதுரை பகுதியில் சில மாதங்களாக தொடர்ந்து குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த வாரம் சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்தில் வசந்த மல்லிகா கொலை செய்யப்பட்டு 8 பவுன் நகைகள் கொள்ளைடிக்கப்பட்டன. மானாமதுரை வைகை ஆற்றுக்குள் முத்துலட்சுமி என்ற பெண்ணை கள்ளக்காதலன் மாசானம் கழுத்தை நெரித்ததில் இறந்தார். இரு நாட்களுக்கு முன் வேலூர் முருக பஞ்சானில் ரவுடி விக்னேஷ் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்.