போலீஸ் சோதனையில் 40 பேர் கைது

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ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிவகங்கை, மானாமதுரை, திருப்புத்துார், தேவகோட்டை, காரைக்குடி உள்ளிட்ட 5 சப்டிவிஷன்களில் டி.எஸ்.பி., தலைமையில் 50 சட்ட ஒழுங்கு ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட போலீசார் மாவட்டத்தில் உள்ள சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு நடவடிக்கை, பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் 642 ரவுடிகளின் விவரங்களை சேகரித்து கண்காணித்தனர். இதில் அடிக்கடி குற்றத்தில் ஈடுபடும் ரவுடிகள் மக்களை தொந்தரவு செய்யும் நபர்கள் என 40 பேரை கண்டறிந்து கைது செய்தனர்.
அதிவேகமாக வாகனங்கள் ஓட்டியது தொடர்பாக 49 வழக்கு, பொது இடங்களில் மது அருந்தியது தொடர்பாக 139 வழக்கு, மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஒட்டியதாக 78 வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.