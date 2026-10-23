44 வலை தள கணக்கு முடக்கம்

UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சுள்ளான் மதன் கொலையை தொடர்ந்து வலைதளங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு 5 நாட்களில் 44 கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு 18 வலைதளக் கணக்குகள் தொடர்பாக வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் வலைதளங்களில் குற்றச் செயல்களைத் துாண்டும் வகையிலான பதிவு மற்றும் சட்டவிரோத ஆன்லைன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோரை போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தனிநபர்களை குற்றவியல் ரீதியாக மிரட்டும் வகையில் பதிவுகளை வெளியிடுதல், போதைப்பொருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பதிவுகளைப் பகிர்தல், சட்டவிரோத ஆயுதங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல், சட்டவிரோதச் செயல்களைத் துாண்டும் வகையில் வீடியோ வெளியிடுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது வழக்கு பதிந்து கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், வலைதளங்களைப் பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மாவட்ட போலீசார் வலைதளங்களில் எச்சரித்து வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் கடந்த 5 நாட்களில் 44 வலைதள கணக்குளை முடக்கி 18 சைபைர் கிரைம் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.