UPDATED : நவ 18, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:56 PM
திருப்புத்துார்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தெருக்களில் வசிக்கும் 468 நாய்களுக்கு திருப்புத்துார் கால்நடை மருத்துவமனையில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தெருக்களில் திரியும் நாய்களின் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை பிப்.,ல் துவங்கியது. இதுவரை 468 நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக பேரூராட்சிகளில் திருப்புத்துார் பேரூராட்சியில் 123, நெற்குப்பை பேரூராட்சியில் 133, சிங்கம்புணரி பேரூராட்சியில் 53, கண்டனூர் பேரூராட்சியில் 16 பள்ளத்தூர் பேரூராட்சியில் 10, நாட்டரசன்கோட்டை பேரூராட்சியில் 42,இளையான்குடி பேரூராட்சியில் 47, திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் 33 சமூக நாய்களுக்கு திருப்புத்தூர் கால்நடை மருத்துவமனையில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சிங்கம்புணரி,திருப்புத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 11 நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. டாக்டர்கள் பாலகிருஷ்ணன்,பாலசுப்பிரமணியன்,வினோத்ராஜ்,இலக்கியா,விஷ்ணுவர்தன் உள்ளிட்ட 25 பேர் கொண்ட குழுவினர் இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.