வலைதளத்தில் அச்சுறுத்தும் தகவல் சிறுவன் உட்பட 5 பேர் கைது
வலைதளத்தில் அச்சுறுத்தும் தகவல் சிறுவன் உட்பட 5 பேர் கைது
UPDATED : அக் 26, 2026 12:21 AM
ADDED : அக் 25, 2026 04:06 PM
சிவகங்கை: மாவட்டத்தில் வலைதளங்களில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக ஆயுதங்களுடன் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட சிறுவன் உட்பட 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது,
ஒரு வாரமாக அமைதியை குலைக்கும் விதமாக சிலர் அரிவாள், கத்தி போன்ற ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தியும், ஆபாசமான வார்த்தைகளை பதிவிட்டும் வீடியோ வெளியிட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக 24 வழக்கு பதிந்து 77 வலைதள கணக்கு முடக்கப்பட்டன. சைபர் கிரைம் போலீசார் 3 பேரையும், சிங்கம்புணரி போலீசார் ஒருவரையும், தேவகோட்டை போலீசார் ஒரு சிறுவனையும் என 5 பேர்களை கைது செய்துள்ளனர். வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் பதிவிடுவோர் குறித்தும், அவர்களுக்கு பின்புலமாக இருப்பவர்கள் பற்றி விசாரித்து வருகிறோம். இது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எனவே பொதுமக்கள் சமூக வலைதளங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும் என்றார்.