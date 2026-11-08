போலீசுக்கு தவறான தகவல்சிறுவன் உட்பட 5 பேர் கைது

UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் திருக்களாப்பட்டியில் முன் விரோதம் காரணமாக பெட்டிக்கடை உரிமையாளரை கஞ்சா வழக்கில் சிக்க வைக்க முயன்ற 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தா கூறியதாவது: திருக்களாப்பட்டியைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவரின் பெட்டிக் கடையில் கஞ்சா மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் இருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் அங்கு சென்று கஞ்சா, புகையிலை பொருட்களைக் கைப்பற்றினர். கடை உரிமையாளர் ராஜ்குமாரிடம் விசாரித்ததில் அவருக்கும், இச்சம்பவத்திற்கும் தொடர்பில்லை என தெரிந்தது.
போலீசார் விசாரணையில், ராஜ்குமார் மீதான முன்விரோதம் காரணமாக பெரிய சொக்கநாதன் 27, என்பவர் கஞ்சா, புகையிலை பொருட்களை ராஜ்குமார் விற்பதாக போலீசுக்கு தவறான தகவல் கொடுத்தது தெரிந்தது.
சிங்கம்புணரி மணக்குடி சுந்தர் 19, மருதிப்பட்டி ஜெயமூர்த்தி 65, ஆகியோரிடமிருந்து கஞ்சா, புகையிலை பொருட்களை பெரிய சொக்கநாதன் பெற்றுள்ளார். அவற்றை காரையேந்தல்பட்டி ராஜபாண்டி 65, மற்றும் 17 வயது சிறுவனிடம் கொடுத்து ராஜ்குமாரின் பெட்டிக்கடைக்கு எதிரே உள்ள வாய்க்கால் அருகே வைக்குமாறு கூறியுள்ளார். இவ்வாறு ராஜ்குமாரை சிக்க வைக்க முயற்சி நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ராஜபாண்டி, பெரிய சொக்கநாதன், சுந்தர், ஜெயமூர்த்தி மற்றும் 17 வயது சிறுவன் ஆகிய 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றார்.