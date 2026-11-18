உலகம்பட்டியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகை கொள்ளை
உலகம்பட்டியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகை கொள்ளை
ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
எஸ்.புதுார்: சிவகங்கை மாவட்டம் எஸ்.புதுார் அருகே உலகம்பட்டி சேங்கை ஊருணி வீதியைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன் 70. இவரது சகோதரர்கள் நாச்சியப்பன் 62, சிங்காரம் 58. மூவரும் உலகம்பட்டியில் உள்ள வீட்டில் ஒன்றாக குடும்பத்துடன் வசித்தனர்.
மூன்று பேரும் கரூரில் தங்கி தொழில் செய்வதால் உலகம்பட்டியில் உள்ள வீட்டிற்கு எப்போதாவது தான் வந்து செல்வார்கள். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு உலகம்பட்டியில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு வந்த நடராஜன் வீட்டை பூட்டிவிட்டு கரூர் சென்றார். நேற்று காலை வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அருகில் வசிப்பவர்கள் நடராஜனுக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
நடராஜன் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்த போது வீட்டிற்குள் இருந்த அலமாரி உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்த 50 பவுன் தங்க நகைகள், 12 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், 2 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரிந்தது. இது குறித்து அவர் அளித்த புகாரில் உலகம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.