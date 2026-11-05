பண்ணை குட்டை அமைக்க 50 சதவீத மானியம் வழங்கல்

UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:09 PM
சிவகங்கை: மாவட்டத்தில் மீன் குஞ்சுகள் வளர்க்க பண்ணை குட்டை அமைக்க 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, மாவட்டத்தில் மீன் பண்ணை குட்டை அமைக்க இலக்கு நிர்ணயித்து 200 முதல் 1,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட பண்ணை குட்டை வைத்துள்ள மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்துடன் ஆதார்,ரேஷன் கார்டு,வங்கி கணக்கு புத்தகம், நில ஆவணங்களுடன் நவ., 12 க்குள் சிவகங்கை பெருமாள் கோயில் தெருவில் உள்ள மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகலாம். ஒரு பல்நோக்கு பண்ணை குட்டைக்கு 1000 மீன் குஞ்சுகள் ரூ.4,000 க்கும், 350 கிலோ மீன் தீவனம் ரூ.17,500க்கும், உரம் ரூ.5,000 க்கும், பறவை வேலி அமைக்க ரூ.13,500 என மொத்தம் ரூ.40,000 செலவிடப்பட வேண்டும். ஒரு பண்ணை குட்டைக்கு 50 சதவீதம் மானியமாக ரூ.20,000 வரை வழங்கப்படும் என்றார். ///