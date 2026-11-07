61 இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாற்றம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:17 PM
சிவகங்கை: தேர்தல் முடிந்து 5 மாதங்கள் முடிந்த நிலையில், இன்ஸ்பெக்டர்களின் விருப்பம், நிர்வாக காரணங்களுக்காக தென்மண்டல அளவில் 61 இன்ஸ்பெக்டர்களை வெவ்வேறு டி.ஐ.ஜி., கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்தும், இவர்கள் அனைவரும் இன்றைய தினமே (நவ.,7 க்குள்) பதவியேற்க வேண்டும் என ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தீபாவளி நேரத்தில் தென் மாவட்டங்களில் கள்ளச்சாராயம், பட்டாசு விபத்து, திருட்டு, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமல் தடுக்கும் விதமாக 3 ஆண்டிற்கு மேல் இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் உட்பட 61 பேர் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். ஆண்டு தோறும் நவ.,ல் இது போன்ற மாறுதல் இருப்பது வாடிக்கை. மதுரை, திருநெல்வேலி மாநகரம், திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, மதுரை டி.ஐ.ஜி.,க்களின் கீழ் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர் என்றனர். ///