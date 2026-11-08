சாலைக்கிராமத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் திறந்தும் பயன்பாட்டுக்கு வராத வணிக வளாகம்
சாலைக்கிராமத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் திறந்தும் பயன்பாட்டுக்கு வராத வணிக வளாகம்
UPDATED : நவ 07, 2026 11:37 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:52 PM
சாலைக்கிராமம்: இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட சாலைக்கிராமத்தில் ரூ.1.36 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டு ஓராண்டாகியும், அங்குள்ள வணிக வளாகம் இதுவரை திறக்கப்படாமல் இருப்பதால் வியாபாரிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
சாலைக்கிராமம் சுற்று வட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக சாலைக்கிராமம் வந்து செல்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தி.மு.க., ஆட்சியில் ரூ.1.36 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டன. பணிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பஸ்கள் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் வந்து பயணிகளை ஏற்றி இறக்கிச் செல்கின்றன.ஆனால், பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் மட்டும் இதுவரை திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடக்கின்றன. பயணிகள் குடிநீர், தின்பண்டங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.