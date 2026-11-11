மானியத்தில் உரங்கள் பெற உழவர் அடையாள எண் கட்டாயம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:13 AM
சிவகங்கை:
மாவட்ட விவசாயிகள் மானிய விலையில் உரங்கள் பெற தனித்துவ உழவர் அடையாள எண் கட்டாயம் பெற வேண்டும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மாவட்ட அளவில் விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரங்கள் வழங்கப்படுவதில், புதிய மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. அந்த மாற்றம் செப்., 23 முதல் அமலில் உள்ளது. உர விற்பனை கட்டமைப்பு செயலி முறை அமலில் உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உழவர் அடையாள எண் பதிவு செய்துள்ள விவ சாயிகளுக்கு அவர்கள் சாகுபடி செய்யும் பயிர் மற்றும் பரப்பளவின் அடிப்படையில் மட்டுமே மானிய உரங்கள் வினி யோகம் செய்யப்படும்.
பதிவு செய்ய தவறிய விவசாயிகள் உடனே அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் அல்லது வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகி, சர்வே எண், குத்தகை விவசாயிகள் தாங்கள் விவசாயம் செய்யும் நிலத்தின் சர்வே எண்ணை செயலியில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பதிவு செய்யப்படும் நிலப்பரப்பிற்கு ஏற்ப தான் உரங்கள் மானி யத்தில் வழங்கப்படும். எனவே விவசாயிகள் ஆதார் எண்ணுடன் நில விபரங்களை செயலியில் பதிவிட்டு அடையாள எண் பெற வேண்டும் என்றார்.