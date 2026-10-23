/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சில வரி செய்தி: அக். 23
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
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சிவகங்கை: குன்றமணியேந்தலை சேர்ந்தவர் அழகு சுந்தரம், 41. காரைக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தலைமை காவலராக பணியாற்றிய இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணிக்கு இலுப்பக்குடி சென்றுவிட்டு, டூ - வீலரில் காரைக்குடி வந்த போது, எதிரே வந்த கார் மோதியதில் பலியானார்.
சிவகங்கை: இளையான்குடி அருகே, துகவூரில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையால் கோபு, 47, என்பவரின் வீட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இதில், வீட்டிற்குள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த, 10 ஆடுகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தன.