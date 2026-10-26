சிங்கம்புணரியில் நடப்பட்ட புதிய மின்கம்பம் சேதமானது
சிங்கம்புணரியில் நடப்பட்ட புதிய மின்கம்பம் சேதமானது
UPDATED : அக் 26, 2026 12:19 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:16 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே பணியில் தரமில்லாமல் பாதுகாப்பற்ற முறையில் நடப்பட்ட மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து வருவதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சிங்கம்புணரியில் இருந்து முட்டாக்கட்டி, மேலப்பட்டி மற்றும் பிரான்மலை பகுதிகளில் விவசாய தேவைக்கு மும்மனை மின்சாரம் இணைப்பு வழங்க உயரழுத்த மின் கம்பிகள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக மின்கம்பங்கள் கால்வாய், கண்மாய் ஓரங்களில் நடப்பட்டது. லேசான மழைக்கே மண் கரைந்து மின்கம்பங்கள் சாயத் தொடங்கின. ஆரம்பத்திலேயே முறையாக பணி மேற்கொள்ளாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து பெரிய ஆபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக இந்த மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து உடைய தொடங்கியுள்ளன. கிருங்காக்கோட்டையில் இருந்து முட்டாக்கட்டி வரை 6க்கும் மேற்பட்ட மின்கம்பங்கள் ரோடு, கண்மாய்களுக்குள் சாய்ந்து உடைந்து கிடக்கின்றன. இன்னும் மின் சப்ளை கொடுக்கும் முன்பே நடப்பட்ட மின்கம்பங்கள் சேதமடைவது விவசாயிகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.