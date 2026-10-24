மயானத்திற்கு பாதை இல்லாத கிராமம்

UPDATED : அக் 24, 2026 03:50 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:58 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே மயானத்திற்கு இறந்தவர் உடலை கொண்டு செல்ல பாதை வசதி இல்லாததால் கிராம மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இவ்வொன்றியத்தில் அ.காளாப்பூர், கிராமத்துக்கான மயானம் அப்பகுதி வழியாக ஓடும் பாலாறு அருகே உள்ளது.
மழைக்காலங்களில் ஆற்றில் தண்ணீர் வரும்போது அப்பகுதி மக்கள் ஆற்றில் இறங்கி மயானத்திற்கு உடல்களை கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளது. பெரிய அளவில் வெள்ளம் வரும்போது மக்கள் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்ய கயிறு கட்டிச்சென்று கடுமையாக அவதிப்படுகின்றனர்.
மயானத்திற்கு சென்றுவர பாலாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை பாலம் கட்டித்தர அப்பகுதி மக்கள் தொடர் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.
ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே அ.காளாப்பூர் மயானத்திற்கு செல்ல பாலத்துடன கூடிய பாதை அமைத்து தர அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.