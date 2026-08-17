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﻿ திருப்புவனத்தில் ஆடி அமாவாசை வைகை ஆற்றில் குவிந்த பக்தர்கள்

﻿ திருப்புவனத்தில் ஆடி அமாவாசை வைகை ஆற்றில் குவிந்த பக்தர்கள்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:46 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:46 AM

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திருப்புவனம்: ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு நேற்று திருப்புவனம் வைகை ஆற்றில் ஏராளமான ஹிந்துக்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் வழங்கி வழிபட்டனர்.

ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் நாள் அமாவாசை எனப்படுகிறது. ஆடி மாதத்தில் வரும் அமாவாசை சிறப்பு வாய்ந்தது. அதிலும் 12 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வரும் தட்சிணாய அமாவாசை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. மறைந்த தாய், தந்தை மற்றும் முன்னோர்களுக்கு ஆடி அமாவாசை தினத்தில் நீர் நிலைகளில் திதி, தர்ப்பணம் வழங்கி வழிபடுவது வழக்கம்.

நேற்று ஆடி அமாவாசை என்பதால் திருப்புவனம் வைகை ஆற்றங்கரையில் அதிகாலை முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் திதி, தர்பணம் வழங்கியதுடன் புஷ்பவனேஷ்வரரை வழிபட்டு சென்றனர். மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானோர் நேற்று வைகையாற்றில் குவிந்தனர்.

நெரிசலை தவிர்க்க போலீசார் டூவீலர் உள்ளிட்ட எந்த வாகனங்களையும் அனுமதிக்கவில்லை. இதனால் வைகை ஆற்று பாலத்தின் இரு பகுதிகளிலும் டூவீலர், கார் ஆகியவற்றை பார்க்கிங்காக மாற்றி விட்டனர். நெரிசலில் அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்க மானாமதுரையில் இருந்து தீயணைப்பு வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

* காரைக்குடி பகுதியில் நேற்று ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ஏராளமானோர் அதிகாலை 4:00 மணி முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். கோவிலுாரில் உள்ள கொற்றவாளீஸ்வரர் கோயில் தெப்பத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். மேலும், காரைக்குடி செக்காலை சிவன் கோயில் உட்பட பல பகுதியில் உள்ள குளங்களில் ஏராளமானோர் தர்ப்பணம் செய்தனர்.

* மானாமதுரை வைகை ஆற்றங்கரையில் ஏராளமானோர் தங்களது முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்துவிட்டு ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோயிலில் விளக்கேற்றி வழிபட்டனர் தியாக வினோத பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோயில்களிலும் ஏராளமானோர் தங்களது முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர். மானாமதுரை அருகே உள்ள அன்னவாசல் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது.

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