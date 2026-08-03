/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ காமாட்சி பரமேஸ்வரி கோயிலில் ஆடி திருவிழா
ADDED : ஆக 02, 2026 11:46 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே வேட்டையன்பட்டி காமாட்சி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் ஆடித்திருவிழா நடந்தது. ஜூலை 25 ல் காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கிய இத்திருவிழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மனுக்கு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது.
ஜூலை 29 ல் ஊஞ்சல் தரிசனம் நடந்தது. ஆக.,1 ல் பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது. பெண்கள் பூத்தட்டு எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு பூச்சொரிதல் செய்தனர். நேற்று 308 திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது. இரவு 8:00 மணிக்கு முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடந்தது.