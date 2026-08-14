/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ காளையார்கோவிலில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 12:24 AM
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சிவகங்கை: காளையார்கோவிலில் ஆடிப்பூர உற்சவ விழா ஜூலை 5ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் தீபாராதனை நடந்தது.
நேற்று அம்மனுக்கு காலை 5:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. 6:00 மணிக்கு அம்மன் தேரில் எழுந்தருள 9:00 மணிக்கு பொதுமக்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க தேரோட்டம் நடந்தது.
இன்று அம்மனுக்கு ஆடிப்பூரம், நாளை காலை 6:00 மணிக்கு தபசுகாட்சி, ஆக.16 காலை 10:00 மணிக்கு சொர்ணகாளீஸ்வரர் - சொர்ண வள்ளி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.