மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி கோயிலில் ஆடிதபசு விழா தேரோட்டம்
மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி கோயிலில் ஆடிதபசு விழா தேரோட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:11 AM
மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி,சோமநாதர் கோயிலில் ஆடித்தபசு தேரோட்ட விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் தேர் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.
சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட இக்கோயிலில் ஜூலை 18 ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆடி தபசு விழா துவங்கியது.
பத்து நாட்கள் நடக்கும் விழாவில் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி, அம்பாளுடன் திருவீதி உலா நடைபெறும். ஆடி தேரோட்ட விழாவை முன்னிட்டு ஆனந்தவல்லி அம்மன் சர்வ அலங்காரங்களுடன் நேற்று மாலை 6:15 மணிக்கு தேரில் எழுந்தருளினார்.
சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது. அனைத்து பக்தர்களும் தேர் வடம் பிடித்து இழுக்க தேரோட்டம் தொடங்கி, நான்கு ரத வீதிகளை சுற்றி வந்து நிலையை அடைந்தது.
நிலைக்கு தேர் வந்ததும் பக்தர்கள் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்தி செலுத்தினர். முக்கிய நிகழ்வான ஆடித்தபசு திருவிழா இன்று நடக்கிறது. நாளை சந்தன காப்பு உற்சவத்துடன் ஆடித்தபசு விழா நிறைவு பெறுகிறது.