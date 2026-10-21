ஆவின் பால் பாக்கெட் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை: பொதுமக்கள் புகார்
ஆவின் பால் பாக்கெட் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை: பொதுமக்கள் புகார்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:36 PM
சிவகங்கை: காரைக்குடி ஆவின் பாலகத்தில் இருந்து விற்பனைக்கு செல்லும் பாக்கெட்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
காரைக்குடியில் இருந்து தினமும் 60 ஆயிரம் லிட்டர் பால் பாக்கெட்களாக மாற்றி விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனர். தற்போது பால் உற்பத்தி குறைந்ததால், பாக்கெட்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. இதனால் பால் பூத், ஆவின் பாலகங்களில் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு நெய் உள்ளிட்ட இதர பொருளும் விற்பனைக்கு வரவில்லை. பால் தட்டுப்பாட்டை காரணமாக வைத்து மாவட்ட அளவில் பால் பூத்களிலும் கூடுதல் விலைக்கு விற்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது ஆவின் மூலம் ‛டிலைட்’ அரை லிட்டர் பால் பாக்கெட் ரூ.22 க்கு விற்க வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலான ஆவின் பால் பூத்களில் தட்டுப்பாட்டை காரணமாக வைத்து ரூ.23 க்கு விற்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. காரைக்குடி ஆவின் நிர்வாகம் கூடுதல் விலைக்கு விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேவகோட்டை பாண்டியன் கூறியதாவது, ‛டிலைட்’ பால் பாக்கெட் சில்லரை விற்பனை விலை ரூ.22 என தான் உள்ளது. இங்குள்ள பால் பூத்தில் 2 பாக்கெட் வாங்கினேன் .ரூ.46 வாங்கினர் என்றார். ///