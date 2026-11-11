ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு: விவசாயிகள் புகார்

UPDATED : நவ 10, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமை வகித்தார். கூடுதல் கலெக்டர் ஆயுஸ் வெங்கட் வட்ஸ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன், தேவகோட்டை சப் கலெக்டர் ராகுல்குமார், கூட்டுறவு சங்க இணைப் பதிவாளர் ராஜேந்திரன் பிரசாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டறிந்து பதில் அளித்தனர்.
செங்குளிப்பட்டி விவசாயி கருப்பையா: எங்கள் பகுதியில் காட்டுப்பன்றி, மான் உள்ளிட்ட காட்டு விலங்குகள் தொல்லையால் விவசாயமே செய்ய முடியாத சூழல் உள்ளது. காட்டுப்பன்றி வயலில் உள்ள பயிர்களை சேதப்படுத்துவதால் விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது என்றார்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் மாவட்டத்தில் காட்டுப்பன்றியே இல்லை என்று பதில் அளித்தனர்.அதிருப்தியடைந்த விவசாயிகள் எங்கள் பகுதிகளில் யாரும் பன்றி வளர்ப்பதில்லை அப்படியே வளர்த்தாலும் அந்த பன்றிகள் மனிதர்களை தாக்காது.ஆனால் இந்த காட்டு பன்றி விவசாயிகளை தாக்குவதால் விவசாயிகளின் உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றனர். கலெக்டர் குறுக்கிட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
விவசாயி ஆப்ரகாம்: ஸ்பைசஸ் பார்க் நிலைமை என்ன என்றும், சிவகங்கையில் தொழிற்சாலை இல்லை, காளையார்கோவிலில் இருந்த ஒரு மத்தியரசு பஞ்சு மில்லும் தற்போது இயங்கவில்லை. மாவட்டத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் விவசாயிகள் பயன்பெற ஸ்பைசஸ் பார்க் முழுமையாக இயங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
விவசாயி அய்யச்சாமி: வைகை அணையில் சிவகங்கை பாசனத்திற்கான நீர் இருப்பு எவ்வளவு உள்ளது. பெரியாறு வைகை நீர் பங்கிட்டு முறையில் உள்ள குளறுபடியை சரி செய்ய வேண்டும். பயிர் காப்பீட்டு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். விவசாயிகள் விளைவிக்க கூடிய பருத்தி, மிளகாய்களை அரசு வேளாண் வணிகம் மூலம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மானாமதுரையில் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வைகை ஆற்றில் உள்ள கருவேல மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
இளையான்குடி மலைச்சாமி: சிறுபாலை கிராமத்தில் 5 மாதமாக தண்ணீர் பிரச்னை உள்ளது. புதிதாக கட்டப்பட்ட தண்ணீர் தொட்டி இரண்டும் ஒழுகுகிறது. இவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் 400க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு இணைப்பு கொடுத்தும் தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை என்றார்.
திருப்புவனம் சேங்கைமாறன்: திருப்புவனம் காஞ்சிரம் கண்மாய் மராமத்து பணி திட்டம் எப்போது செயல்பாட்டிற்கு வரும்.மாவட்டத்தில் உள்ள கடைகளில் ஆவின் பாக்கெட் பால் கிடைக்கவில்லை என்றும் தனியார் பாக்கெட் பால் தான் அதிகமாக கிடைக்கிறது, ஆவின் பால் உற்பத்தி குறைந்து விட்டது என்றார். பழையனுாரில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளை மற்றும் ஏ.டி.எம்., அமைக்க வேண்டும்.