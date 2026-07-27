UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:33 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
சிவகங்கை:சிவகங்கை பாலமுருகன் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் சாய்பாலமந்திர் மழலையர் தொடக்கப்பள்ளியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. மாணவர்களுக்கான பேச்சு போட்டி நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். ஆசிரியர்கள் ஜீவிதா, கவிதா அப்துப்கலாம் பற்றி மாணவர்களிடம் பேசினர். தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆர்த்தி, கோமதிபாலா உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
தேவகோட்டை மாணிக்கவாசகம் நடுநிலைப்பள்ளியில் நடந்த விழாவில் ஆசிரியர் ஸ்ரீதர் வரவேற்றார். தலைமை ஆசிரியர் சொக்கலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார். டி.எஸ்.பி., கண்ணன் மாணவர்களிடம் அப்துல்கலாம் பற்றி பேசினார். மாணவர்களுக்கு கவிதை, பேச்சு, ஓவியப்போட்டி நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. மாணவி நந்தனா நன்றி கூறினார்.