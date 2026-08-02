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﻿ எச்சரிக்கை இல்லாத சென்டர் மீடியனால் விபத்து அதிகரிப்பு

﻿ எச்சரிக்கை இல்லாத சென்டர் மீடியனால் விபத்து அதிகரிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:26 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:26 AM

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பூவந்தி: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நான்கு வழிச்சாலை, தேசிய நெடுஞ்சாலை, கிராமப்புற சாலைகளில் போதிய எச்சரிக்கை விளக்கு இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன.

திருப்புவனம் வழியாக தேசிய நெடுஞ்சாலை, நான்கு வழிச்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை செல்கின்றன. பல இடங்களில் சென்டர் மீடியன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறுகிய வளைவுப்பகுதிகளில் எந்த வித எச்சரிக்கை பலகையும் வைப்பதில்லை.இதனால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன.

கொச்சியில் இருந்து தொண்டி வரையிலான சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலையாக மாற்றப்பட்டு சாலை அகலப்படுத்தப்பட்டு பல இடங்களில் சென்டர் மீடியன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இச்சாலையில் சக்குடி விலக்கு, பூவந்தி, திருமாஞ்சோலை உள்ளிட்ட இடங்களில் குறுகிய வளைவு அதிகம். தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள குறுகிய வளைவு அகற்றப்பட்டு சாலை நேராக அமைக்கப்படுவது வழக்கம், கொச்சின் - - தொண்டி சாலையில் உள்ள குறுகிய வளைவுகள் மாற்றப்படவே இல்லை.

குறுகிய வளைவுப்பகுதிகளில் பிரதிபலிப்பான், எச்சரிக்கை விளக்கு இல்லை. இதனால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடந்து வருகின்றன. திருமாஞ்சோலை தனியார் கல்லுாரி அருகே உள்ள குறுகிய வளைவுப்பகுதி சென்டர் மீடியனில் எச்சரிக்கை விளக்கு இல்லாததால் சிவகங்கையில் கோழிகளை இறக்கி விட்டு மதுரை திரும்பிய சரக்குவேன் மோதி கவிழ்ந்தது. ஓட்டுனர் சிறு காயங்களுடன் தப்பினார். வாகனம் பலத்த சேதமடைந்தது.

இந்த ரோட்டில் கடந்த பத்து நாட்களில் ஆறு விபத்துக்கள் நடந்து உயிரிழப்பு இல்லாததால் வாகன உரிமையாளர்கள் புகார் தராமல் வாகனத்திற்கு காப்பீட்டில் சரி செய்வதாக கூறி செல்கின்றனர்.

இதனால் வழக்கும் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை. விபத்துக்கள் அதிகரிப்பது குறித்து அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்வதில்லை. எனவே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கொச்சின் -- தொண்டி சாலையில் விபத்துக்களை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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