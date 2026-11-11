அசுர வேகத்தில் பறக்கும் பஸ்கள்: அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
அசுர வேகத்தில் பறக்கும் பஸ்கள்: அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:50 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:39 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வழியாக செல்லும் தனியார் பஸ்கள் பலவும் போட்டி போட்டு கொண்டு அசுர வேகத்தில் பறப்பதால் அப்பாவிகள் பலரும் விபத்துக்களில் சிக்கி காயமடைகின்றனர்.
மதுரையில் இருந்து திருப்புவனம் வழியாக கமுதி, பரமக்குடி, ராமநாதபுரம், ஆர் எஸ் மங்கலம், இளையான்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்கு தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான தனியார் பஸ்கள் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக போட்டி போட்டு கொண்டு அசுர வேகத்தில் செல்கின்றன. சாலை விதிகளை பின்பற்றாமல் நெரிசல் மிகுந்த நகருக்குள் அதி வேகத்தில் செல்வதால் மற்ற வாகனங்களும், நடந்து செல்பவர்களும் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து பொருள் சேதம், உடல் ஊனமடைகின்றனர்.
தனியார் பஸ்களில் படிகளில் கூட்டமாக தொங்கி கொண்டு வருபவர்களும் சாலையோரம் நிற்பவர்களை தட்டி விட்டு செல்வதாலும் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். நேற்று முன்தினம் அசுர வேகத்தில் சென்ற தனியார் பஸ் முன்னால் சென்ற ஆட்டோ மீது மோதியதில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்து டிரைவர் படுகாயமடைந்தார்.
விபத்து குறித்த சி.சி.டி.வி., காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
விபத்துகளில் சிக்கும் அப்பாவிகள் பலரும் தொடர் சிகிச்சைக்காக கடன் வாங்கி செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும் பஸ்களில் தடையை மீறி ஏர் ஹாரன்களையும் நகருக்குள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துகின்றனர். விதிகளை மீறி அசுர வேகத்தில் இயக்கப்படும் தனியார் பஸ்கள் மீது போக்குவரத்து போலீசார் , வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.