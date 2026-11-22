UPDATED : நவ 21, 2026 05:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி வித்யாகிரி பள்ளி 7ம் வகுப்பு மாணவர் சபரீஷ் குமார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பகுதிகளை 24 நிமிடங்களில் ஒப்புவித்து சாதனை நிகழ்த்தினார். சோழன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் மாணவரின் சாதனையை அங்கீகரித்து சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கியது. பள்ளி முதல்வர் ஹேமமாலினி வரவேற்றார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன், நான்காம் தமிழ் சங்க துணைத் தலைவர் துரை கருணாநிதி, அரசு வழக்கறிஞர் கமல்தயாளன், பள்ளி நிர்வாக குழு தலைவர் கிருஷ்ணன் தாளாளர் சுவாமிநாதன் பொருளாளர் முகமது மீரா கலந்து கொண்டனர்.
பள்ளி ஏழாம் வகுப்பு மாணவர் தமிழ்ச்செல்வன் திருவாசகத்தில் ஆயிரம் வரிகளை 27 நிமிடங்களுக்குள் ஒப்பவித்து சாதனை நிகழ்த்தினார். சோழன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறுவனம் மாணவரின் சாதனையை அங்கீகரித்து சான்றிதழ், பதக்கம் வழங்கியது. நிகழ்ச்சியில் சப் கலெக்டர் ராகுல் குமார், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை உதவி இயக்குனர் சிவபிரகாஷ், சைவ சித்தாந்த பேராசிரியர் சபா அருணாச்சலம், குளோபல் மருத்துவமனை டாக்டர். குமரேசன், சோழன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறுவனர் நீலமேகம் நிமலன் கலந்து கொண்டனர். தமிழாசிரியர் செயம்கொண்டான் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார்.