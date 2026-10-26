காட்டுநாயக்கன் பிரிவினர் எஸ்.டி., சான்று கேட்டு முற்றுகை
காட்டுநாயக்கன் பிரிவினர் எஸ்.டி., சான்று கேட்டு முற்றுகை
UPDATED : அக் 05, 2026 11:38 AM
ADDED : செப் 23, 2026 04:12 PM
சிவகங்கை, செப். 24-காரைக்குடியில் வசிக்கும் காட்டு நாயக்கன் ஜாதியினருக்கு பழங்குடியினர் (எஸ்.டி.,) ஜாதி சான்று வழங்க கோரி சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி பாப்பாஊரணியில் காட்டுநாயக்கன் ஜாதியை சேர்ந்த 150 குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். 300 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் படித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தற்போது வரை பிற்பட்டோர் (டி.என்.சி.,) ஜாதி சான்று மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தங்களுக்கு காட்டு நாயக்கன் என்ற ஜாதிக்கு பழங்குடியினர் சான்றினை (எஸ்.டி.,) வழங்க வேண்டும் என பல ஆண்டாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இது குறித்து காரைக்குடி தாசில்தார், தேவகோட்டை கோட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தனர்.
இவர்களுக்கு காட்டு நாயக்கன் ஜாதிக்கான எஸ்.டி., சான்று வழங்க முடியாது என அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டனர். அதிருப்தியான இவர்கள் குடும்பத்தாருடன் நேற்று காலை 11:30 மணிக்கு சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கூடுதல் எஸ்.பி., பிரான்சிஸ் தலைமையில் டி.எஸ்.பி., கண்ணதாசன் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டனர். கலெக்டர் பி.ஏ.,(பொது) விஜயகுமார், தாசில்தார்கள் பாலாஜி, சிவராமன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். அவர்கள் 1:30 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கலெக்டரை நேரடியாக சந்தித்து, அவர் வந்து உறுதி அளித்தால் தான் கலைந்து செல்வோம் எனக்கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். * கலெக்டர் சமரச பேச்சுவார்த்தை: அவர்களது குடும்பத்தார் சிலரை கலெக்டர் பி.ஆகாஷ்-யை சந்திக்க அழைத்து சென்றனர். அங்கு நடந்த பேச்சு வார்த்தையில், தேவகோட்டை சப் - கலெக்டர் ராகுல்குமார் தலைமையில் நேரடி விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.