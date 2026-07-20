திருக்கோஷ்டியூர் கோயிலில் ஆக.,15 ல் ஆடிப்பூர தேரோட்டம்
திருக்கோஷ்டியூர் கோயிலில் ஆக.,15 ல் ஆடிப்பூர தேரோட்டம்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:20 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
திருக்கோஷ்டியூர்:திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயண பெருமாள் கோயிலில் ஆக.,5 ம் தேதி ஆடிப்பூர உற்சவ விழா துவங்குகிறது.சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட இக்கோயிலில் ஆக.,5 அன்று மாலை 5:30 மணிக்கு சேனை முதல்வர் புறப்பாடுடன் ஆடிப்பூர உற்சவ விழா துவங்குகிறது. ஆக.,6 அன்று காலை 7:40 முதல் 8:35 மணிக்குள் கல்யாண மண்டபத்தில் சுவாமி ஆண்டாளுடன் எழுந்தருளல். அதனை தொடர்ந்து தினமும் காலையில் சுவாமி புறப்பாடும், இரவில் ஆண்டாள், பெருமாளுடன் சிம்மம், அனுமன், கருடசேவை, சேஷ, யானை, தங்கப்பல்லக்கு, குதிரை, அன்னம் வாகனங்களில் திருவீதி உலா நடைபெறும்.
விழாவின் 10 ம் நாளான ஆக., 15 அன்று காலை 7:16 முதல் 8:23 மணிக்குள் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுவாமி அம்பாளுடன் எழுந்தருள்வார். அன்று மாலை 4:12 மணிக்கு பக்தர்கள் ஒன்று கூடி வடம் பிடித்து இழுக்க தேர் நான்கு ரத வீதிகளை சுற்றி வரும் தேரோட்டம் நடைபெறும். விழாவின் 11 ம் நாளான ஆக., 16 அன்று காலை தீர்த்தவாரி உற்சவமும், இரவு தங்க தோளுக்கினியானில் ஆஸ்தானத்திற்கு எழுந்தருளல் நிகழ்வு நடைபெறும். தேவஸ்தான கண்காணிப்பாளர் சரவணகணேசன் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார். ///