மழையால் விவசாய பணி மும்முரம்

UPDATED : அக் 21, 2026 11:29 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:26 PM
தேவகோட்டை: விவசாய பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் உரம், மருந்து தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி ஒன்றிய பகுதிகளில் நெல் விதைத்து மழை பெய்யவில்லை. சில இடங்களில் பயிர் முளைத்தும் முளைக்காமலும் இருந்ததால் விவசாயிகள் கவலையில் இருந்தனர். வெயிலும் சுட்டெரித்ததால் பயிர் கருகும் நிலை ஏற்படும் சூழல் உருவானது. ஒரு வாரத்தில் மழை பெய்யா விட்டால் பயிர் காய்ந்து போகும், ஆடு மாடுகளை மேய்க்க விட வேண்டியது தான். பஞ்சம் தான் என விவசாயிகள் கண்ணீருடன் கூறினர்.
இரு தினங்களுக்கு முன்பு தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி ஒன்றிய பகுதிகளில் கனமழை கொட்டியது.
பருவ மழையை தொடர்ந்து இரு தினங்களாக விவசாயிகள் விவசாய பணிகளில் தீவிரம் காட்ட துவங்கினர். ஏற்கனவே களைக்கொல்லி மருந்து தெளித்த நிலையில் வயல்களில் தண்ணீர் இருக்கும் சூழலில் விவசாயிகள் களை எடுக்கும் பணிகளை சேர்த்து செய்து வருகின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியது: தற்போது மழை பெய்துள்ளது. கூட்டுறவு சங்கங்களில் ஒவ்வொரு விவசாயிகள் தேவைக்கேற்ப தட்டுப்பாடு இன்றி யூரியா, டி.ஏ. பி., உட்பட தேவையான உரங்களை மானியத்துடன் வழங்க வேண்டும். விவசாயத் துறை அதிகாரிகள் விவசாயத்தை ஆய்வு ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர்.