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கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பு குறையும் விவசாயம்

கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பு குறையும் விவசாயம்

UPDATED : நவ 05, 2026 09:16 PM

ADDED : நவ 05, 2026 09:16 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 09:16 PM ADDED : நவ 05, 2026 09:16 PM

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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பால் பயிர் சாகுபடி குறைந்து வருகிறது.

இவ்வொன்றியத்தில் சதுர்வேதமங்கலம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வாடத்திபட்டி அருகே வாடத்திக் கண்மாய் உள்ளது. 20 ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட இக்கண்மாயை நம்பி 150 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட பாசன நிலங்கள் உள்ளன.

இந்நிலையில் இக்கண்மாய் பகுதிகளை சிலர் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். கண்மாயில் தண்ணீர் தேங்கும் பரப்பு குறைந்து சாகுபடி பரப்பும் குறைகிறது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் கண்மாயை அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் காலம் தாழ்த்தி வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.கண்மாயின் அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றுவதுடன், மேலும் ஆக்கிரமிப்பு நடைபெறாமல் தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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