/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:30 AM
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சிவகங்கை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர் சங்க காரைக்குடி மண்டல நிர்வாக குழு கூட்டம் நடந்தது.
மண்டலத் தலைவர் ரமேஷ்பாபு தலைமை வகித்தார். மண்டல செயலாளர் விஜய சுந்தரம், சம்மேளன துணை செயலாளர் சுப்பிரமணியன் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் 30 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். தனியார் மயம் ஊக்குவிப்பை தவிர்க்க வேண்டும். ஓய்வு மற்றும் விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு ஓய்வு பணப்பலன் வழங்க வேண்டும்.
2003க்குபின் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பென்ஷன் வழங்கப்பட வேண்டும். உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., மாவட்ட செயலாளர் ராஜா, உள்ளாட்சி துறை மாநில செயலாளர் ராமச்சந்திரன், மணவழகன் கலந்து கொண்டனர். மண்டல துணைத்தலைவர் கோவிந்தைய்யன் நன்றி கூறினார்.