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﻿ ஆகாஷ் டெலிசன் வீடு கண்காணிப்பு

﻿ ஆகாஷ் டெலிசன் வீடு கண்காணிப்பு

ADDED : செப் 29, 2026 03:20 AM

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ADDED : செப் 29, 2026 03:20 AM

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மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிருஷ்ணராஜபுரம் ஆகாஷ் டெலிசன் 26, மார்ச் 6 ல் இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கில் போலீசாரால் விசாரணைக்காக அழைத்துச்செல்லப்பட்ட நிலையில் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தார்.

சி.பி.சி.ஐ.டி.,யினர் விசாரிக்கின்றனர். ஆகாைஷ தாக்கியதாக 16 போலீசாரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி குடும்பத்தினர் 100 நாட்களுக்கும் மேல் போராட்டம் நடத்தினர். இன்ஸ்பெக்டர் திலீபன், எஸ்.ஐ.,குகன் மற்றும் போலீசார் மகேந்திரன், காளீஸ்வரன், தெய்வேந்திரன், பழனியப்பன் ஆகிய 6 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகாஷ் டெலிசனின் குடும்பத்தினர் 16 போலீசாரையும் கைது செய்ய வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

செப்., 3 சென்னையில் முதல்வர் விஜய் தலைமைச் செயலகம் சென்ற போது கான்வாயை ஆகாஷ் டெலிஷனின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் மறித்து கூச்சலிட்டனர். இந்நிலையில் நேற்று மதுரையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை துவக்கி வைக்க முதல்வர் விஜய் வந்ததையடுத்து முன்னெச்சரிக்கையாக மானாமதுரை ஆகாஷ் டெலிசனின் வீடு முன் கூடுதல் எஸ்.பி.,பிரான்சிஸ் தலைமையில் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

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