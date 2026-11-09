கருவேல மரங்கள் வெட்டி கடத்தல் பெயரளவில் அபராதம் விதிப்பதாக புகார்
கருவேல மரங்கள் வெட்டி கடத்தல் பெயரளவில் அபராதம் விதிப்பதாக புகார்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
திருப்புவனம்:
திருப்புவனம் அருகே கண்மாயில் சட்டவிரோதமாக கருவேல மரங்களை வெட்டியவர்களுக்கு பெயரளவில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திருப்புவனம் அருகே கழுகேர்கடை ஊராட்சிக்குட்பட்ட இடையன்குளம் கண்மாயில் வாவாபுகர்தீன், நஸ்ரீன் ஆசியா, முகது இஸ்மாயில், பிஸ்மில்லாஹ், சேகர், வஹிதா பானு, அயூப்கான், ஆஷாபானு உள்ளிட்ட எட்டு நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுகை விதிகளின் படி விவசாய தேவைக்கு சவடு மண் அள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மூலமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. கண்மாயில் ஏராளமான கருவேல மரங்கள் உள்ள நிலையில் உரிய அனுமதியின்றி கருவேல மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டன.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளித்தும் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. சவடு மண் குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு மேல் அள்ள கூடாது. சவடு மண் அள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் நிர்ணயித்த இடங்களில் மட்டுமே அள்ள வேண்டும். தினசரி மண் அள்ளும் பணியை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற விதிகள் மீறப்பட்டு அள்ளப்பட்டன. சவடு மண் அள்ள இடையூறாக இருந்த கருவேல மரங்களை டன் கணக்கில் வெட்டி அகற்றியுள்ளனர். இதுகுறித்து தொடர் புகார் எழவே வருவாய்த்துறையினர் இடையன்குளம் கண்மாயில் ஆய்வு செய்து 4 டன் கருவேல மரங்களை வெட்டியதாக முகமது இஸ்மாயில், ஆசிபா, வாவாபுகர்தீன், பிஸ்மில்லாஹ் உள்ளிட்ட நால்வர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோட்டாட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தனர்.
வடகரை கலாம் கார்த்திகேயன் கூறியதாவது, கண்மாயில் டன் கணக்கில் மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளன. ஆனால் கண்துடைப்பாக பெயரளவில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல திருப்புவனம் ஒன்றியத்தில் சிறு கனிம சலுகை விதிகளின் படி மண் அள்ளப்பட்ட இடங்களை அனைத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும், என்றார்.