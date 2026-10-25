/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அன்னாபிஷேக பூஜை
ADDED : அக் 25, 2026 08:06 PM
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தேவகோட்டை:
தேவகோட்டை நகர மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர், ஆதி சங்கரர் கோயிலில் கவுரி கைலாசநாதர், சவுபாக்ய துர்க்கை அம்மன் கோயிலில் திருக்கயிலேஸ்வரர், கலங்காது கண்ட விநாயகர் கோயிலில் ஐந்நூற்றீஸ்வரர், கண்டதேவி சொர்ண மூர்த்தீஸ்வரர் கோயில், நயினார்வயல் அகத்தீஸ்வரர், ஆலமரத்து முனீஸ்வரர் சுவாமிக்கும் ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.
சிவனுக்கு அன்னாபிேஷக அபிேஷகம் நடந்தது. சாதம், காய் கறிகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்து பவுர்ணமி பூஜைகளை செய்தனர். ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.